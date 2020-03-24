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Вівторок, 24.03.2020
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Коронавірус в Україні: дані на 24 березня

Коронавірус в Україні: дані на 24 березня
10:05 Сьогодні Телеграф

Новини України:В Україні зафіксовано 84 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

За даними Центру громадського здоров’я України, станом на 10:00 24 березня в Україні 84 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу зафіксовано 11 нових випадків.

Про це повідомляє МОЗ України.

Наразі коронавірусну хворобу виявлено у:

Дніпропетровська область — 2 випадки;

Донецька область — 1 випадок;

Житомирська область — 2 (1 летальний) випадки;

Івано-Франківська область — 5 випадків (1 летальний);

м. Київ — 29 випадків;

Київська область — 15 випадків, з них 10 протягом останньої доби;

Львівська область — 2 випадки;

Тернопільська область — 2 випадки, з яких 1 протягом останньої доби;

Чернівецька область — 25 випадків (1 летальний);

Черкаська область — 1 випадок.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Всього з початку 2020 року до Центру надійшло 756 повідомлень про підозру на COVID-19.

Нагадаємо, станом на ранок 24 березня у світі зареєстрували 381 744 випадки зараження коронавірусом, 102 429 осіб одужали і 16 558 померли.

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МОЗ, Карантин, Пандемия, Україна, Київ, Коронавірус.
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