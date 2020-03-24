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Поліція та СБУ прийшли з обшуками до Миколаївської ОДА

Поліція та СБУ прийшли з обшуками до Миколаївської ОДА
13:35 Вт, 24 Березень 2020 Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Тривають слідчі дії.

Співробітники поліції та СБУ проводять обшуки у департаменті освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації в рамках розслідування справи про привласнення бюджетних коштів. Про це повідомили у відділі комунікації ГУ Національної поліції в Миколаївській області.

«Слідчі відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області (детективи) спільно зі співробітниками СБУ під процесуальним керівництвом обласної прокуратури проводять слідчі дії у Департаменті освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 191 ККУ (привласнення чи розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб)», - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що посадові особи департаменту освіти і науки у змові разом з іншими суб’єктами господарської діяльності вчинили протиправні дії, спрямовані на привласнення бюджетних коштів під час проведення державних закупівель.

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У рамках провадження тривають обшуки у приміщенні закладу, після чого будуть призначені товарознавчі експертизи, за результатами яких буде встановлено суму нанесеного збитку та всіх причетних до скоєння злочину осіб.

Покарання за вказаний злочин передбачає обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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СБУ, Полиция, Обшуки, Миколаївська ОДА.
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