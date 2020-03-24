Венедіктова скасувала наказ про призначення Юлдашева прокурором Києва

Новини України:Наразі обов’язки прокурора Києва виконує перший заступник прокурора Києва Євген Стояновський.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова скасувала наказ про призначення Сергія Юлдашева прокурором Києва. Цю інформаціюпідтвердила речниця столичної прокуратури Надія Максимець.

«Такий наказ дійсно є. Ця інформація відповідає дійсності», - сказала Максимець.

Як повідомлялося, Дніпропетровський окружний адміністративний суд у лютому цього року поновив на посаді прокурора Києва Сергія Юлдашева, якого звільнили у 2015 році під час другого етапу люстрації.

10 березня Юлдашев приступив до виконання обов'язків прокурора Києва.