Шмигаль виступив проти надзвичайного стану в Україні через коронавірус

Новини України:Прем'єр припускає, що в найближчі кілька тижнів ситуація може змінитися.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль виступив проти введення надзвичайного стану в Україні через смертельний коронавірус.

Про це прем'єр-міністр України заявив в ефірі телеканалу ICTV.

"На даний момент немає необхідності вводити надзвичайний стан в Україні. Надзвичайний стан вводиться тоді, коли є надзвичайні події. Сьогодні розвиток коронавірусу в Україні досить помірний порівняно з багатьма країнами Європи", - сказав Шмигаль.

На його думку, в Україні зараз вжито достатньо заходів, щоб контролювати поширення пандемії.

"Цього тижня так не виглядає, ніби є потреба вводити надзвичайний стан в Україні", - додав Шмигаль.

У той же час він зазначив, що в найближчі кілька тижнів ситуація може змінитися.