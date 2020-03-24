У Києві закривають МАФи і вводять обов'язковий "масочний режим"

Зокрема, запроваджено обов’язковий "масочний режим" та забороняється робота МАФів із шаурмою, і кавою.

Про це йдеться у протоколі постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, передає пресслужба КМДА.

Обов’язковий "масочний режим" у столиці запроваджено для людей, які перебувають в адміністративних, виробничих приміщеннях та у громадському транспорті. Забезпечити впровадження "масочного режиму" мають Національна поліція та районні в місті Києві державні адміністрації.

За рішенням комісії, міська влада звернулася до Національної академії медичних наук України з проханням направити до столичних лікарень інфекціоністів, фахівців епідеміологічного напряму та спеціалістів із лабораторної діагностики. Їхня допомога необхідна для вжиття своєчасних заходів із надання кваліфікованої медичної допомоги особам, що захворіли на COVID-19.

"Наголошуємо, що рішення Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій є обов’язковими для виконання органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, розташованими на території міста Києва", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, раніше у столичних магазинах та аптеках запровадили обмеження за кількістю відвідувачів. Також заборонено користуватися дитячими та спортивними майданчиками, розташованими у парках та скверах та на прибудинкових територіях. Столична влада закликає киян залишатися вдома.

В Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В рамках заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

За даними МОЗ, в Україні станом на 13.00 24 березня зафіксовано 97 випадків коронавірусної хвороби Covid-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.