Скачать
Середа, 25.03.2020
В Україні відзначають День СБУ
В Україні відзначають День СБУ
Частину медичних установ ЗСУ перепрофілювали в інфекційні
Частину медичних установ ЗСУ перепрофілювали в інфекційні
ФІФА розглядає варіант подовження літнього трансферного вікна до січня
ФІФА розглядає варіант подовження літнього трансферного вікна до січня
Рецепт дня: класична фритата з помідорами і моцарелою
Рецепт дня: класична фритата з помідорами і моцарелою

КМУ скликає позачергове засідання сьогодні увечері

КМУ скликає позачергове засідання сьогодні увечері
20:17 Вт, 24 Березень 2020 Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини України:Кабінет міністрів проведе позачергове засідання у вівторок увечері, на якому може запровадити режим надзвичайної ситуації ще в кількох регіонах.

Про це заявив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді, народний депутат з фракції "Слуга народу" Василь Мокан в ефірі телеканалу "Україна 24", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Зараз, до речі, через годину, буде позачергове засідання Кабміну. Може бути введений режим надзвичайної ситуації в інших регіонах", - сказав Мокан.

Як повідомлялося, за даними МОЗ, в Україні станом на 13.00. 24 березня зафіксовано 97 випадків коронавірусної хвороби Covid-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.

У зв'язку з коронавірусом Кабінет міністрів вже запровадив режим надзвичайної ситуації, зокрема, у Києві, Київській області, Чернівецькій, Тернопільській, Житомирській, Донецькій, Черкаській, Дніпропетровській, Івано-Франківській.

За час пандемії коронавірусу померло більше 15 тисяч людей

Режим надзвичайної ситуації – стан на окремій адміністративній території, коли порушено умови нормальної життєдіяльності людей. Відрізняється від надзвичайного стану відсутністю обмежень конституційних прав громадян.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

КМУ, Надзвичайна ситуація, Засідання, Регіони.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Грета Тунберг перехворіла коронавірусом
02 Пулєв: Не проблема провести бій з Джошуа без глядачів на стадіоні
03 Хто очолить УПЛ після Томаса Грімма
04 Хемілтон шокований егоїзмом тих, хто не хоче сидіти вдома
05 У Києві закривають МАФи і вводять обов'язковий "масочний режим"
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
США звинувачує Китай в дезінформації стосовно коронавірусу
США звинувачує Китай в дезінформації стосовно коронавірусу
На Волині коронавірус зафіксували у семирічної дитини
На Волині коронавірус зафіксували у семирічної дитини
МОЗ за добу зафіксувало 29 нових випадків коронавірусу
МОЗ за добу зафіксувало 29 нових випадків коронавірусу
25 березня 2020: прикмети, події, календар
25 березня 2020: прикмети, події, календар
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся