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За час пандемії коронавірусу померло більше 15 тисяч людей

За час пандемії коронавірусу померло більше 15 тисяч людей
16:26 Пн, 23 Березень 2020 Телеграф Укринформ Фото:pixabay.com

Новини України:Дані щодо перебігу коронавірусної інфекції у світі.

Станом на 15:25 за київським часом загальна кількість осіб, хворих на Covid-19, у світі становить 351 654, з них 100 600 людей одужали, а 15 361 особа померла.

Про це повідомляє Worldometers.

Серед 235 693 заражених, які досі хворіють, 11 295 осіб перебуває у важкому або критичному стані.

Найбільша кількість хворих сконцентрована в Китаї (81 093 особи), Італії (59 138) та США (35 075), також більше 33 тисяч випадків зафіксовано в Іспанії, більш як 26 тис. - у Німеччині, більш як 23 тисячі - у Ірані та більше 16 тисяч у Франції.

Понад 8 тис. випадків Covid-19 зареєстровано у Південній Кореї та Швейцарії, понад 5 тисяч - у Великій Британії, понад 4 тисяч хворих у Нідерландах, а в Австрії та Бельгії – понад 3 тисяч.

Понад 72 тисячі з тих, хто одужав, зафіксовано на материковому Китаї. Понад 8 тисяч хворих вилікувалися в Ірані, понад 7 тисяч - в Італії, понад 3 тисяч – в Південній Кореї та Іспанії.

Вакцину проти коронавірусу розроблятимуть щонайменше рік

Найбільша кількість смертей зафіксована в Італії – 5 476, у Китаї - понад 3 тисячі. В Іспанії – понад 2 тисячі, в Ірані – понад 1 тисяча.

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Инфекция, Пандемия, Світ, Коронавірус, Covid-19.
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