Скачать
Вівторок, 24.03.2020
Коронавірус в Україні: дані на 24 березня
Коронавірус в Україні: дані на 24 березня
На Донеччині - дефіцит із захисними костюмами для лікарів
На Донеччині - дефіцит із захисними костюмами для лікарів
США закликають перенести Олімпійські ігри 2020
США закликають перенести Олімпійські ігри 2020
Що скажуть зірки знакам Зодіаку на 24 березня
Що скажуть зірки знакам Зодіаку на 24 березня

Пандемія коронавірусу може тривати до двох років

Пандемія коронавірусу може тривати до двох років
13:37 Пн, 23 Березень 2020 Телеграф УНН

Світові новини:Стало відомо, що пандемія коронавірусу в Європі може тривати до двох років, тому варто готуватися до "битви".

Китайський експерт з інфекційних хвороб Чжан Веньхун вважає, що Європа повинна відмовитися від ідеї, що пандемія COVID-19 скоро закінчиться, і замість цього підготуватися до "битви", яка може тривати до двох років, передає South China Morning Post.

Попередження від глави шанхайської групи клінічних експертів по COVID-19 надійшло після того, як в європейських країнах, включаючи Італію, Іспанію і Німеччину, було помічено різке зростання кількості заражень і смертей, в той час як Китай працює над тим, щоб не допустити завезення хворих.

"Було б абсолютно нормально, якби вірус прийшов і пішов, затримавшись на один або два роки", — сказав Чжан під час відеоконференції, організованої китайським консульством в німецькому місті Дюссельдорфі.

Коронавірус vs Іспанський грип: історія в 100 років (Відео)

"Я можу сказати вам зараз, забудьте про те, що в найближчому майбутньому пандемія в Європі закінчиться", — сказав він аудиторії.

Чжан, який також є директором департаменту інфекційних захворювань в лікарні Хуашань Університету Фудань в Шанхаї, раніше передбачав, що епідемія в Китаї досягне піку в період з квітня по червень, а потім відступить влітку, повторюючись протягом осені та зими, і знову досягне свого піку. І, ймовірно, в менших масштабах, наступної весни.

Проте, оскільки спалах став пандемією, неминуче, що вона буде тривалою, і коли саме вона може бути взята під контроль — будь то цього літа або наступного — буде залежати від глобальних зусиль для його стримування, сказав він.

Кількість смертей від коронавірусу перевищила 14 тисяч осіб

"Щоб усунути цей спалах за короткий проміжок часу, заходи повинні бути надзвичайно радикальними... Якби весь світ міг перестати рухатися протягом чотирьох тижнів, пандемія могла бути зупинена. Але я не можу уявити, щоб коли-небудь відбувалося повне глобальне припинення. Навіть в Німеччині або Європі", - сказав Чжан.

Без одночасних дій по всьому світу ті країни, які вводять контрольні заходи, як і раніше будуть піддаватися ризику завезення інфекцій, як у Китай, сказав Чжан.

За його словами, у міру поширення хвороби і збільшення кількості загиблих уряди можуть змінити свої стратегії і ввести заходи ізоляції вищого рівня.

"Я бачу хорошу тенденцію, що уряди стають все більш і більш активними. Поки стратегії всіх країн стають все більш енергійними, ефективний контроль над пандемією — це тільки питання часу", - додав експерт.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Инфекция, Пандемия, Коронавірус, Covid-19.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Чим відрізняються надзвичаний стан і надзвичайна ситуація?
02 Відомий футбольний тренер захворів на коронавірус
03 Коронавірус в Україні: дані на 24 березня
04 Ракицький потрапив до расистського скандалу в Росії
05 Беленюк став Людиною року серед спортсменів
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Мінінфраструктури закликає перевізників відмовитись від поїздок до Туреччини
Мінінфраструктури закликає перевізників відмовитись від поїздок до Туреччини
Мороз і сонце: прогноз погоди на 24 березня
Мороз і сонце: прогноз погоди на 24 березня
Херсонщина отримала медичне обладнання з Китаю (Фото)
Херсонщина отримала медичне обладнання з Китаю (Фото)
Не забудьте перевести стрілки годинника на літній час
Не забудьте перевести стрілки годинника на літній час
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся