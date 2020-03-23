Пандемія коронавірусу може тривати до двох років

Світові новини:Стало відомо, що пандемія коронавірусу в Європі може тривати до двох років, тому варто готуватися до "битви".

Китайський експерт з інфекційних хвороб Чжан Веньхун вважає, що Європа повинна відмовитися від ідеї, що пандемія COVID-19 скоро закінчиться, і замість цього підготуватися до "битви", яка може тривати до двох років, передає South China Morning Post.

Попередження від глави шанхайської групи клінічних експертів по COVID-19 надійшло після того, як в європейських країнах, включаючи Італію, Іспанію і Німеччину, було помічено різке зростання кількості заражень і смертей, в той час як Китай працює над тим, щоб не допустити завезення хворих.

"Було б абсолютно нормально, якби вірус прийшов і пішов, затримавшись на один або два роки", — сказав Чжан під час відеоконференції, організованої китайським консульством в німецькому місті Дюссельдорфі.

"Я можу сказати вам зараз, забудьте про те, що в найближчому майбутньому пандемія в Європі закінчиться", — сказав він аудиторії.

Чжан, який також є директором департаменту інфекційних захворювань в лікарні Хуашань Університету Фудань в Шанхаї, раніше передбачав, що епідемія в Китаї досягне піку в період з квітня по червень, а потім відступить влітку, повторюючись протягом осені та зими, і знову досягне свого піку. І, ймовірно, в менших масштабах, наступної весни.

Проте, оскільки спалах став пандемією, неминуче, що вона буде тривалою, і коли саме вона може бути взята під контроль — будь то цього літа або наступного — буде залежати від глобальних зусиль для його стримування, сказав він.

"Щоб усунути цей спалах за короткий проміжок часу, заходи повинні бути надзвичайно радикальними... Якби весь світ міг перестати рухатися протягом чотирьох тижнів, пандемія могла бути зупинена. Але я не можу уявити, щоб коли-небудь відбувалося повне глобальне припинення. Навіть в Німеччині або Європі", - сказав Чжан.

Без одночасних дій по всьому світу ті країни, які вводять контрольні заходи, як і раніше будуть піддаватися ризику завезення інфекцій, як у Китай, сказав Чжан.

За його словами, у міру поширення хвороби і збільшення кількості загиблих уряди можуть змінити свої стратегії і ввести заходи ізоляції вищого рівня.

"Я бачу хорошу тенденцію, що уряди стають все більш і більш активними. Поки стратегії всіх країн стають все більш енергійними, ефективний контроль над пандемією — це тільки питання часу", - додав експерт.