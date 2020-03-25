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Суми "закрились" на карантин

Суми "закрились" на карантин
09:48 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:В Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

У Сумах з 25 березня обмежують рух транспорту на в’їзді та виїзді із міста і закривають усі ринки з метою протидії занесенню та поширенню на територію Сумської міської ОТГ коронавірусу. Відповідне рішення ухвалила на своєму черговому засіданні міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

«Відділу з питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи розробити проєкт рішення виконавчого комітету з визначенням порядку обмеження руху транспорту на магістральних вулицях міста при в’їзді та виїзді з Сумської міської ОТГ на період дії на її території карантинних заходів», - йдеться у рішенні.

Також члени комісії вирішили з 25 березня (з 14.00) і на період карантину заборонити на території Сумської міської ОТГ роботу об'єктів торгівлі незалежно від форми власності та підпорядкування: усіх типів ринків, в тому числі продовольчих; об’єктів пересувної роздрібної торгівлі (рухомі транспортні засоби для торгівлі, ємності, діжки, лотки, столики тощо) з реалізації молока та молочної продукції, безалкогольних напоїв; тимчасових споруд із реалізації цигарок, тютюну та тютюнових виробів, безалкогольних напоїв (чай, кава тощо) .

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Відділу торгівлі, побуту та захисту прав споживачів надано доручення підготувати відповідний проєкт рішення виконавчого комітету.

Як повідомлялося, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В рамках заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків.

Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

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Транспорт, Карантин, Суми, Коронавірус.
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