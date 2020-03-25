У Запоріжжі офіційно підтвердили 5 нових випадків зараження коронавірусом

Новини України:В Запоріжжі підтвердили 5 нових випадків захворювання на COVID-19, інфіковані нещодавно повернулися із закордону.

У Запорізькій області офіційно підтверджено 5 хворих на коронавірусну інфекцію. Про це повідомив очільник Запорізької ОДА Віталій Туринок, передає пресслужба Запорізької ОДА.

"Сьогодні в Запорізькій області офіційно підтверджено 5 хворих на коронавірусну інфекцію, з яких четверо знаходяться в обласній інфекційній лікарні, де їм надають необхідну медичну допомогу, одна людина знаходиться у м. Мелітополь на самоізоляції. На сьогодні область готова приймати людей з коронавірусною інфекцією: в наявності необхідне обладнання та захисне спорядження", – повідомив Туринок.

Також в. о. директора Запорізького обласного лабораторного центру МОЗ України Роман Терехов зазначив, що ситуація як в Україні, так і в області стрімко змінюється.

"За ніч ми провели 22 дослідження. Два позитивні результати надійшли з Києва, три позитивні результати ми виявили в нашій лабораторії. Серед захворілих мешканців Запоріжжя сімейні пари, які повернулися з-за кордону (Куршавель, Франція; Шарм-ель-Шейх, Єгипет). Жителька Мелітополя під час інкубаційного періоду перебувала в Іспанії. Стан хворих на коронавірусну інфекцію не тяжкий. Випадки передачі захворювання всередині країни наразі не зареєстровано", – зазначив Терехов.

Раніше в Запорізькій області було зафіксовано два випадки інфікування коронавірусом.