На Вінничині зафіксували перший випадок інфікування коронавірусом

Новини України:Результати лабораторної експертизи показали перший випадок інфікування COVID-19 на Вінничині.

На Вінниччині лабораторно підтверджено перший випадок коронавірусної інфекції.

Про це заявив на брифінгу голова Вінницької ОДА Вячеслав Скальський.

"Станом на 14.00 годин 25 березня на території Вінницької області зареєстровано 27 підозрілих випадків щодо захворювання на коронавірусну інфекцію. 23 випадки лабораторно не підтверджені. На жаль, в одному випадку діагноз підтверджено лабораторно", - зазначив очільник області.

Зразки матеріалів від трьох захворілих досліджуються методом полімеразної ланцюгової реакції у вірусологічній лабораторії ДУ "Вінницький обласний лабораторний центр МОЗ України".