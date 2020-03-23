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Для боротьби з коронавірусом у Вінниці створюють інфекційну реанімацію

Для боротьби з коронавірусом у Вінниці створюють інфекційну реанімацію
16:41 Пн, 23 Березень 2020 Телеграф Укринформ Фото:pixabay.com

Новини України:У лікарні збільшать кількість боксів для інтенсивної терапії та створять інфекційну реанімацію.

У Вінниці на базі міської клінічної лікарні №1, визначеної госпітальною базою з лікування пацієнтів з коронавірусом, створюють інфекційну реанімацію.

Про це повідомляє департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

"Перша міська лікарня на виконання доручення міського голови Сергія Моргунова працює над додаткових створенням оснащених боксів і напівбоксів інтенсивної терапії. Простими словами ми створюємо інфекційну реанімацію на 25 робочих місць", - зазначив директор департаменту охорони здоров’я Вінницької міської ради Олександр Шиш.

За його словами, департамент вже розмістив замовлення на придбання додаткового обладнання на суму 19 млн грн, виділених міськрадою на боротьбу з корона вірусом. За ці кошти плануємо придбати 20 апаратів штучної вентиляції, монітори спостереження за станом пацієнта, шприцеві та інфузійні насоси, дефібрилятори, рентгенівський і ультразвуковий пересувні апарати.

Зазначається, що частина обладнання вже надійшла, зокрема, рентгенівський аппарат.

Також для лікарні №1 замовили 1250 швидких тестів на визначення коронавірусу і ще майже 3000 тестів для інших медзакладів міста.

Наразі у резерві медзаклади міста мають 1383 костюми біозахисту, 657 респіраторів максимального захисту, 548 захисних щитків, 81 тис. одноразових хірургічних масок.

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Все по темі:

Инфекция, Пандемия, Реанимация, Вінниця, Лікарня, Коронавірус, Covid-19.
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