МОЗ відслідковуватиме всі випадки пневмонії в країні

Новини України:Аби мати повну картину української системи охорони здоров'я МОЗ відслідковуватиме та перевірятиме всіх хворих на пневмонію на інфікування COVID-19.

Міністерство охорони здоров'я перевірятиме зразки всіх померлих від пневмонії в Україні на наявність коронавірусу.

Про це заявив на брифінгу головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Міністерство охорони здоров'я в цьому стандарті (надання медичної допомоги - ред.) надасть чіткі вказівки, правила для паталогоанатомів, які проводять розтини померлих, в тому числі від пневмонії. Особисто мною дано завдання підготувати наказ МОЗ, для того зоб всі випадки, які сьогодні або у попередній період коли були померлі, у яких була пневмонія - щоб були забрані зразки секційного матеріалу для проведення дослідження на наявність коронавірусного захворювання", - сказав Ляшко.

З його слів, МОЗ буде відслідковувати всі випадки пневмонії, щоб не пропустити або мати реальну картину української системи охорони здоров'я.

"Ми будемо мати ретроспективний аналіз всіх випадків, в тому числі коронавірусноі хвороби, для того щоб розуміти, як система охорони здоров'я спрацювала під час початку розвитку хвороби, в тому числі коронавірусної", - сказав заступник міністра.