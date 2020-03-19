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У МОЗ показали статистику захворюваності на грип

У МОЗ показали статистику захворюваності на грип
06:03 Сьогодні Телеграф УНН Фото:pixabay.com

Новини України:МОЗ опублікував звітну статистику щодо захворюваності на ГРВІ та грип в Україні з початку епідсезону та за останній тиждень.

За минулий тиждень в Україні на ГРВІ захворіло 201 653 людини, спочатку епідсезону від грипу померло 66 осіб. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

"За минулий тиждень (09.03 – 15.03.2020 - ред.) на ГРВІ захворіло 201 653 людини, із них 66,6% - діти", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що інтенсивний показник захворюваності склав 527,4 на 100 000 населення, що на 10,6% більше епідемічного порога по Україні. У країні зафіксовано широке географічне розповсюдження грипу.

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"За тиждень отримано повідомлення про три летальні випадки унаслідок грипу, що підтверджено методом ПЛР (із початку епідемічного сезону — 66); жоден померлий не був щеплений проти гриппу", - додається у повідомленні.

Також повідомляється, що упродовж звітного тижня проти грипу вакциновано 105 людей, а з початку епідемічного сезону щеплення зробили 237 936 осіб.

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МОЗ, Грип, Вакцинация, ГРВИ.
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