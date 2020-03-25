У Києві з 1 квітня проїзд можна буде оплатити лише за допомогою Е-квитка

Новини України:Після закінчення карантину у Києві більше не буде жетонів та квитків, працювати буде лише Е-квиток.

Електронний квиток з 1 квітня стане єдиним способом оплати проїзду у Києві, і лише пільгові категорії, які мають проїзні старих зразків, зможуть ними користуватися до 1 липня.

Про це розповів директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій Київміськдержадміністрації Юрій Назаров.

"Е-квиток вже повноцінно працює у громадському транспорті столиці. З першого квітня він стане єдиним способом оплати проїзду. Лише пільгові категорії, які мають проїзні старих зразків, зможуть ними користуватися до першого липня. Тобто пасажири, які сплачують повну вартість проїзду, зможуть зробити це лише безготівково: з допомогою Kyiv Smart Card, QR-квитка або банківської картки", - сказав Назаров.

Він зазначив, що коли закінчиться карантин, не буде можливості оплати проїзду жетонами та квитками.

"Зараз, поки використання громадського транспорту недоступне для більшості пасажирів, я прошу киян використати цей час як можливість підготуватися до змін. Тому що, коли закінчиться карантин, ніяких жетонів та квитків у кондукторів вже не буде. Тож краще завчасно придбати е-квиток і вивчити усі його переваги", - наголосив посадовець.