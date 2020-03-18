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Рішення щодо роботи метро в Україні залишиться незмінним

Рішення щодо роботи метро в Україні залишиться незмінним
13:39 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Метро є одним із найбільших ризиків для зараження людей на коронавірус.

Рішення щодо тимчасового припинення роботи метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі залишиться незмінним. Про це заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"Британія і Іспанія, які обмежили рух метро, але не припинили його, на сьогодні мають найшвидші темпи зростання хвороби. Це - яскравий приклад того, де були прийняті рішення про не закриття метрополітенів. Тому рішення уряду залишається незмінним, метро має бути закрито", - зазначив Шмигаль.

"Щодня українське метро в трьох містах перевозить близько двох мільйонів громадян. Протягом двох тижнів, якщо не зупинити метро і не спинити цей пасажиропотік, усі два мільйони захворіють. Порахуйте відсоток смертності і це буде ціна слабкості й неприйнятого рішення щодо зупинки метро", - підкреслив Шмигаль.

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Як повідомлялося, 12 березня в Україні розпочався карантин через загрозу епідемії коронавірусної інфекції і для недопущення її поширення. Він триватиме три тижні – до 3 квітня.

16 березня Кабмін постановив зупинити роботу метро в Києві, Харкові та Дніпрі для запобігання поширенню хвороби Covid-19 . Крім того, з 18 березня зупиняються залізничні, авіаційні та автобусні міжміські та міжобласні пасажирські перевезення.

17 березня з 23-ої години київський метрополітен припинив перевезення пасажирів - попередньо до 3 квітня. З 18 березня заходити у громадський транспорт столиці можна тільки в масках і не більше 10 осіб одночасно.

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В Україні станом на ранок 18 березня зафіксовано 14 випадків зараження коронавірусом Covid-19.

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Кабмин, Метро, Карантин, Шмигаль, Коронавірус.
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