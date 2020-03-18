Якими авіарейсами сьогодні повертатимуть українців

Новини України:Будуть виконуватися рейси в українські аеропорти із Єгипту, Великої Британії, ОАЕ, Австрії, Німеччини, Швеції, Болгарії, Литви, Азербайджану, Іспанії, Кіпру.

Міністерство інфраструктури опублікувало перелік міжнародних авіарейсів, якими повертатимуть українців додому 18 березня. Про це Мінінфраструктури повідомляє у Facebook.

"Оновлений станом на 10.00 перелік міжнародних авіарейсів, які будуть прийняті у пунктах пропуску на державному кордоні України 18 березня 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 14 березня Кабінет міністрів у зв’язку із коронавірусом ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 16 березня 2020 року та запроваджена до 3 квітня 2020 року. А з 17 березня 2020 року до 3 квітня 2020 року закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив, що Україна повертатиме українців і після закриття авіасполучення та кордонів.

Станом на ранок 18 березня в світі зафіксовано 198 178 випадків зараження коронавірусом, з них 81 960 осіб одужали, 7 954 померли.

В Україні лабораторно підтверджено 14 випадків Covid-19, з них два - летальні.