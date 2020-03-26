За добу на Прикарпатті виявили 11 випадків інфікування коронавірусом

В Івано-Франківській області підтверджено вже 11 випадків корона вірусу, з них два - смертельні.
Про це повідомляє Івано-Франківська обласна державна адміністрація у Facebook.
"За результатами дослідження аналізів прикарпатців у лабораторії міста Києва підтвердилося ще 11 випадків захворювання на коронавірус Covid-19. Серед них позитивний результат показав тест раніше померлої жінки з села Чукалівка", - йдеться в повідомленні.
В ОДА зауважили, що досі немає підтвердження щодо захворювання на коронавірус у 60-річної жінки, яка померла в інфекційній лікарні 24 березня.