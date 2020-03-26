Скачать
Четвер, 26.03.2020
Міністерство освіти і науки розробили два плани дій на випадок затяжного карантину
Міністерство освіти і науки розробили два плани дій на випадок затяжного карантину
За добу на Прикарпатті виявили 11 випадків інфікування коронавірусом
За добу на Прикарпатті виявили 11 випадків інфікування коронавірусом
Футболіст Фенербахче захворів на коронавірус
Футболіст Фенербахче захворів на коронавірус
У письменника Бориса Акуніна діагностували COVID-19
У письменника Бориса Акуніна діагностували COVID-19

Другий випадок коронавірусу підтверджено на Волині

Другий випадок коронавірусу підтверджено на Волині
12:04 Сьогодні Телеграф УНН

Новини України:Наразі на Волині є 2 особи з позитивним тестом на COVID-19, ще 5 перевіряють.

На Волині зафіксували другий випадок захворювання на COVID-19. Ще 5 осіб з підозрою.

Про це повідомляють на сторінці в Facebook Волинської обласної державної адміністрації.

"Станом на 10:00 26 березня 2020 року на Волині зафіксовано два випадки коронавірусної інфекції. Обидва випадки COVID 19 підтверджені методом полімеразно-ланцюгової реакції (ПЛР). З підозрою на коронавірусну інфекцію в області — 5 осіб", — йдеться у повідомленні.

Вказано, що зразки біологічного матеріалу від даних осіб направлено на дослідження у референс-лабораторії ДУ "ЦГЗ МОЗ України" міста Київ для проведення лабораторних досліджень.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Инфекция, Пандемия, Волинь, Волинська область, Коронавірус, Covid-19.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Михайло Поплавський отримав престижну відзнаку "Митець року-2019"
02 Перша в світі екояхта за $645 млн, що працює на водневому паливі (Відео)
03 Боксерський бій Джошуа - Пулєв можуть перенести на 25 липня
04 Акторка студії "Квартал 95" Олена Кравець вперше розпівала про викидні
05 Parimatch виділить 10 млн грн на боротьбу з коронавірусом в Україні
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
В Угорщині загорівся автобус з українськими заробітчанами
В Угорщині загорівся автобус з українськими заробітчанами
В Україні кількість інфікованих коронавірусом зросла до 156 випадків
В Україні кількість інфікованих коронавірусом зросла до 156 випадків
500 тисяч людей у світі захворіли на COVID-19
500 тисяч людей у світі захворіли на COVID-19
Репер Каньє Уест будує футуристичний особняк
Репер Каньє Уест будує футуристичний особняк
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся