Другий випадок коронавірусу підтверджено на Волині

Новини України:Наразі на Волині є 2 особи з позитивним тестом на COVID-19, ще 5 перевіряють.

На Волині зафіксували другий випадок захворювання на COVID-19. Ще 5 осіб з підозрою.

Про це повідомляють на сторінці в Facebook Волинської обласної державної адміністрації.

"Станом на 10:00 26 березня 2020 року на Волині зафіксовано два випадки коронавірусної інфекції. Обидва випадки COVID 19 підтверджені методом полімеразно-ланцюгової реакції (ПЛР). З підозрою на коронавірусну інфекцію в області — 5 осіб", — йдеться у повідомленні.

Вказано, що зразки біологічного матеріалу від даних осіб направлено на дослідження у референс-лабораторії ДУ "ЦГЗ МОЗ України" міста Київ для проведення лабораторних досліджень.