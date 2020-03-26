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На Харківщині розшукують осіб, які порушили правила самоізоляції

На Харківщині розшукують осіб, які порушили правила самоізоляції
13:01 Сьогодні Телеграф Українська правда Фото:pixabay.com

Новини України:Харківщина шукає 10 осіб, які втекли від самоізоляції: 4 контактували із хворим на Covid-19

У Харківській області розшукують 10 осіб, які нещодавно повернулися з-за кордону та порушили умови 14-денної самоізоляції, четверо з них контактували із хворим на Covid-19.

Про це повідомила головний державний санлікар Харківської області Любов Ляхота, UA.Харків

"Є багато несвідомих громадян. З 211 осіб, які підлягали оформленню інформаційних згод, 10 осіб наразі знаходяться у розшуку. Ми співпрацюємо з Національною поліцією. Вони допомагають нам розшукати громадян, які повинні знаходитися в самоізоляції. Є випадки, коли зазначають неіснуючі телефонні номери, є випадки, коли була зазначена адреса, а квартира продана 5 років тому, де знаходиться і фактично проживає ця особа, яка повинна була знаходитися на самоізоляції, ми не знаємо".

За її словами, понад 200 осіб, які повернулися з-за кордону у Харківську область, підписали інформаційні згоди на обов’язкову 14-денну самоізоляцію.

Ляхота додала, що це не всі громадяни, які повернулися на Харківщину з-за кордону, бо лише менше тижня тому на кордоні почали збирати відповідні згоди – з 22 березня.

Вона повідомила, що у розшуку перебувають 4-ри особи, які контактували з хворим на Covid-19 і вказали невірні номери телефонів.

Порушникам загрожує 17-34 тисячі гривень штрафу.

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Все по темі:

Карантин, Инфекция, Пандемия, Харків, Харківська область, Коронавірус, Covid-19, Самоізоляція.
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