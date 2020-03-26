Скачать
Четвер, 26.03.2020
Міністерство освіти і науки розробили два плани дій на випадок затяжного карантину
Міністерство освіти і науки розробили два плани дій на випадок затяжного карантину
За добу на Прикарпатті виявили 11 випадків інфікування коронавірусом
За добу на Прикарпатті виявили 11 випадків інфікування коронавірусом
Футболіст Фенербахче захворів на коронавірус
Футболіст Фенербахче захворів на коронавірус
У письменника Бориса Акуніна діагностували COVID-19
У письменника Бориса Акуніна діагностували COVID-19

У Чернігові відкрили лабораторію з виявлення COVID-19

У Чернігові відкрили лабораторію з виявлення COVID-19
18:27 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новини України:У Чернігові запрацювала лабораторія для проведення полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) тестів на коронавірус.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив заступник голови Чернігівської ОДА Андрій Подорван.

"Лабораторія для проведення полімеразної ланцюгової реакції тестів на коронавірус запрацювала на базі Чернігівського обласного лабораторного центру МОЗ України. Для неї було закуплено німецьке обладнання і супутнє устаткування: бокси для стерильних робіт, мікроцентрифуга, реагенти тощо", - розповів він.

За його словами, обладнання придбане в стислі терміни. Кошти на нього (645 тис. грн) за один день зібрали серед представників влади та бізнесу.

До появи цієї лабораторії, зразки матеріалу для виявлення коронавірусу з Чернігівщини відправлялися в київську референс-лабораторію.

За словами директора лабораторного центру Миколи Донця, наявне обладнання дозволяє одночасно аналізувати 12 проб. На отримання результату потрібно близько 8 годин.

Діагностику в лабораторії проводитимуть безкоштовно за наявності підозри на інфікування Covid-19 та рішення медиків.

Як раніше повідомляло агентство, 19 березня Чернігівська ОДА ініціювала збір коштів на придбання лабораторії ПРЛ і до кінця дня зібрала необхідну суму. 23 березня в область надійшло 5 тис. експрес-тестів на виявлення коронавірусу та 1800 тестів ПРЛ. Швидкі тести розподілили по містах і районах області.

Лабораторія запрацювала 25 березня, а 26-го в Борзнянському районі експрес-тест дав перший позитивний результат - коронавірус виявили у 69-річного чоловіка із пневмонією. Наразі цей результат перевіряється.

На Харківщині розшукують осіб, які порушили правила самоізоляції

Станом на 10:00 26 березня в Україні 156 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав та виписаний з лікарні.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Вирус, Лаборатория, Чернігів, Коронавірус, Covid-19, Тести.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Михайло Поплавський отримав престижну відзнаку "Митець року-2019"
02 Перша в світі екояхта за $645 млн, що працює на водневому паливі (Відео)
03 Боксерський бій Джошуа - Пулєв можуть перенести на 25 липня
04 Акторка студії "Квартал 95" Олена Кравець вперше розпівала про викидні
05 Parimatch виділить 10 млн грн на боротьбу з коронавірусом в Україні
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
В Угорщині загорівся автобус з українськими заробітчанами
В Угорщині загорівся автобус з українськими заробітчанами
В Україні кількість інфікованих коронавірусом зросла до 156 випадків
В Україні кількість інфікованих коронавірусом зросла до 156 випадків
500 тисяч людей у світі захворіли на COVID-19
500 тисяч людей у світі захворіли на COVID-19
Репер Каньє Уест будує футуристичний особняк
Репер Каньє Уест будує футуристичний особняк
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся