На Харківщині поліція розшукала порушників самоізоляції

Поліція розшукала 9 людей, які після повернення до Харківської області з-за кордону не виходили на зв’язок з лікарями, хоча мали пройти самоізоляцію.
Про це повідомила завідувачка відділенням особливо небезпечних інфекцій Харківського лабораторного центру Ганна Сухорукова.
Вона розповіла, що 26 березня вже встановили місце перебування 9 з 10 людей. Сухорукова уточнила, що коли вказані громадяни перетинали кордон України, вони надали неправдиву інформацію щодо місця самоізоляції та своїх контактних даних.
"Ми звернулися до Нацполіції, яка оперативно нам допомогла у питанні розшуку осіб, які мали бути під самоізоляцією. Встановлена адреса їх перебування", — сказала Сухорукова.
Вона уточнила, що режим самоізоляції ці люди вже не порушують, але чи дотримувалися вони його останні декілька днів, невідомо.
В поліції Харківської області розповіли, що усіх дев’ятьох знайшли за межами Харківщини. На запитання, чи притягатимуть їх до відповідальності, в поліції відповіли: "Про штраф поки не йдеться. Якщо будуть якісь заходи застосовуватися, буде додатково про це повідомлено".
Десяту людину продовжують шукати.