На Харківщині поліція розшукала порушників самоізоляції

Новини України:9 із 10 осіб нацполіція знайшла за межами Харківської області, 10 порушника досі розшукують.

Поліція розшукала 9 людей, які після повернення до Харківської області з-за кордону не виходили на зв’язок з лікарями, хоча мали пройти самоізоляцію.

Про це повідомила завідувачка відділенням особливо небезпечних інфекцій Харківського лабораторного центру Ганна Сухорукова.

Вона розповіла, що 26 березня вже встановили місце перебування 9 з 10 людей. Сухорукова уточнила, що коли вказані громадяни перетинали кордон України, вони надали неправдиву інформацію щодо місця самоізоляції та своїх контактних даних.

"Ми звернулися до Нацполіції, яка оперативно нам допомогла у питанні розшуку осіб, які мали бути під самоізоляцією. Встановлена адреса їх перебування", — сказала Сухорукова.

Вона уточнила, що режим самоізоляції ці люди вже не порушують, але чи дотримувалися вони його останні декілька днів, невідомо.

В поліції Харківської області розповіли, що усіх дев’ятьох знайшли за межами Харківщини. На запитання, чи притягатимуть їх до відповідальності, в поліції відповіли: "Про штраф поки не йдеться. Якщо будуть якісь заходи застосовуватися, буде додатково про це повідомлено".

Десяту людину продовжують шукати.