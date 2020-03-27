У Криму виявлено 7 випадків зараження коронавірусом

Новини України:Відомо, що інфіковані прибули із закордонних відряджень та подорожей з ОАЕ.

Сім нових випадків зараження коронавірусом виявили в окупованому Криму за останню добу, усі люди вернулися з закордонних поїздок.

Говориться в заяві званого глави Криму Сергія Аксьонова.

"У нас за минулу добу сім нових хворих. Всі приїжджі, кримчани, які були в закордонних відрядженнях. З них шість осіб – члени двох різних сімей, які здійснювали подорож на одному і тому ж круїзному лайнері "Беліссімо" в ОАЕ. Одна людина також відвідував ОАЕ, здійснювала туристичну подорож на круїзному лайнері, що прямував за іншим маршрутом".

За словами Аксенова, діагноз підтверджений результатами лабораторних досліджень.

Стан усіх хворих задовільний, хвороба протікає безсимптомно.

Аксьонов також додав, що коло контактних осіб визначили. Особи з числа близьких контактів госпіталізовані в інфекційні відділення, особи з числа віддалених контактів перебувають під медичним наглядом за місцем проживання на ізоляції. Усіх цих людей також перевірять на коронавірус.

Повідомляється, що найближчим часом в Криму розгорнуть обсерватори в Ялті і Євпаторії, а також підготують обсерватор в Керчі.