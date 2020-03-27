У Севастополі зафіксували 5 випадків захворювання коронавірусом

Новини України:Повідомляється, що інфіковані прибули з країн, неблагополучних щодо коронавірусу та не повідомили про це.

Новий коронавірус діагностованп у п'яти жителів Севастополя, це перші випадки зараження в регіоні.

Про це повідомляє преслужба окупаційної адміністрації.

"Ті, що заразилися повернулися із зарубіжних поїздок, в місто вони прибули після відвідин Франції, Великої Британії та Південно-Східної Азії", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що інфікованих госпіталізовано в окремі бокси інфекційної лікарні. Їхній стан медики оцінюють задовільно, перебіг захворювання безсимптомний.

Уточнюється, що ці люди самі не повідомили про відвідування неблагополучних щодо коронавірусу країн, їх виявили працівники штабу по боротьбі з Covid-19.