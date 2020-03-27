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У Києві збільшили кількість наземного транспорту

У Києві збільшили кількість наземного транспорту
13:14 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:На період дії обмежувальних заходів громадський транспорт столиці перевозить пасажирів виключно за наявності спецквитків.

У Києві збільшено перелік маршрутів наземного громадського транспорту. Про це розповів мер Києва Віталій Кличко на брифінгу.

«Ми проаналізували роботу маршрутів, і внесли корективи. Зокрема збільшили перелік маршрутів громадського транспорту. Відучора розпочав працювати спецiально створений автобусний маршрут № 99-Д від метро «Мінська» – до метро «Нивки» з заїздом до Діагностичного центру. Вкрай важливо, щоб новий маршрут допоміг працівникам декількох медзакладів, зокрема, міської лікарні № 8 та міського Діагностичного Центру, зручно добиратися на роботу і повертатись додому", - сказав Кличко.

Він зазначив що також в кількох опорних лікарнях організований транспорт для підвезення медиків на роботу. З 26 березня курсує тролейбусний маршрут № 25: «Проспект Свободи» – «Станція метро «Почайна», що поліпшить транспорте сполучення з житловим масивом «Виноградар».

Мер додав, що на період дії обмежувальних заходів громадський транспорт столиці перевозить пасажирів виключно за наявності спецквитків, посвідчення особи та засобів індивідуального захисту.

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«Наголошую, всі мешканці міста, які отримали спецквитки, сплачують за проїзд на загальній основі», - сказав Кличко.

В Україні зафіксовано 218 випадків зараження коронавірусом, з них 5 летальних, 4 людини одужали.

За даними Worldmeters, станом на ранок 27 березня у світі заражено коронавірусом 533 015 осіб, з них 124 387 одужали і 24 093 померли.

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Виталий Кличко, Транспорт, Метро, Карантин, Київ, Коронавірус.
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