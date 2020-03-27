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На Рівненщині інфікованих ізолювали, їх стан стабільний

На Рівненщині інфікованих ізолювали, їх стан стабільний
13:36 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Нині посилено встановлюються всі зв'язки та контакти інфікованих з іншими людьми.

У Рівненській області, де сьогодні вранці підтвердили дев'ять випадків захворювання на Covid-19, представники відповідних служб активно встановлюють контакти захворілих із іншими людьми. Про це повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

«На Рівненщині посилено встановлюють контакти дев'яти інфікованих на Covid-19. Наразі хворі ізольовані. Їхній стан стабільний. Посилено медичний контроль. Усі 8 осіб та померла жінка - мешканці села Тинне Сарненського району. Ще вчора після отримання даних швидких тестів на виїздах із села встановлено пости патрульної поліції спільно з ДСНС. До з'ясування обставин – заборонено залишати село. Рух габаритного транспорту пущено в обхід Тинного», - розповів голова ОДА Віталій Коваль під час екстреного брифінгу.

В Сарненську центральну районну лікарню направлені додаткові тести, захисні костюми і маски. Всi випадки смертi вiд Сovid-19 розглядатиме спеціальна комiсiя управління охорони здоров'я РОДА.

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За словами головного санітарного лікаря області Романа Сафонова, жінку, яка померла, госпіталізували 19 березня до реанімаційного відділення з діагнозом двобічна пневмонія.

«Більшість інфікованих – це особи, які відвідували зібрання та богослужіння. Тому це сотні контактів, які ми будемо відстежувати. Це робота не одного дня, тому закликаю мешканців населеного пункту жорстко дотримуватися вимог самоізоляції», - зазначив Сафонов.

Як повідомляло агентство, Рівненський лабораторний центр провів дослідження ПЛР-методом біоматеріалу двох жінок із Сарненського району, які попередньо мали позитивний результат за експрес-тестами.Також перевірили шістьох інших пацієнтів, які лежали в інфекційному відділенні Сарненської ЦРЛ і померлу матір однієї із вищезгаданих жінок.

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Сьогодні коронавірус підтвердився у всіх дев'яти випадках.

В Україні зафіксовано 218 випадків зараження коронавірусом, з них 5 летальних, 4 людини одужали.

За даними Worldmeters, станом на ранок 27 березня у світі заражено коронавірусом 533 015 осіб, з них 124 387 одужали і 24 093 померли.

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Ривненщина, Изоляция, Хвороба, Коронавірус.
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