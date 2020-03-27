У Радомишлі повідомили про 6 інфікованих парафіян місцевої церкви

Новини України:З 41 однієї люди, котрі контактактувала з померлою від коронавірусу жінкою, 6 отримали позитивні результати на COVID-19.

У шести прихожан церкви з Радомишля експрес-тест на коронавірус показав позитивний результат, але аналізи передали на додаткове лабораторне дослідження.

Про це інформує Радомишльсьска міська рада.

"За результатами тестів у 6 осіб (парафіяни церкви) тест на Covid-19 позитивний. Сьогодні, 27 березня, аналізи були передані до Житомирського обласного лабораторного центру, якій проведе відповідні дослідження та підтвердить або спростує результати тестів", - йдеться у повідомленні.

Радомишльський міський голова Володимир Тетерський уточнив, що експрес-тести підтвердили коронавірус у 6 людей, але наразі всі чекають на остаточний результат з лабораторного центру.

Загалом у Радомишлі 41 людина, яка контактувала з померлою від коронавірусу пенсіонеркою, пройшла експрес-тестування.