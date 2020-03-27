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Підприємці Полтавщини надали 180 мільйонів на боротьбу з коронавірусом

Підприємці Полтавщини надали 180 мільйонів на боротьбу з коронавірусом
16:32 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Полтавська ОДА

Новини України:Найближчим часом буде оголошено тендери для проведення централізованих закупівель. Із місцевих бюджетів на боротьбу з Covid-19 виділено більше 85 млн грн.

Підприємці Полтавщини виділили 180 млн грн на закупівлю обладнання для боротьби з коронавірусом та засобів захисту для лікарів і правоохоронців. Про це повдомляє пресслужба Полтавської обласної держадміністрації.

"У зв’язку з поширенням коронавірусу в Україні підприємці та приватний сектор виділив більше 180 млн гривень для закупівлі матеріалів і обладнання для ефективного лікування вірусних інфекцій у лікарнях Полтави та Полтавської області", - йдеться у повідомленні.

Як зазначив на брифінгу голова облдержадміністрації Олег Синєгубов, представники обласного бізнесу допомогли придбати засоби захисту для лікарів та правоохоронців, медичне устаткування, апарати штучної вентиляції легень, монітори для слідкування за станом пацієнта та інше обладнання. Полтавщина також отримала систему для ампліфікації в реальному часі Rotor-Gene Q MDx 5Plex. QIAGEN вартістю 600 тис. грн, за допомогою якої проводять обстеження змивів із носоглотки осіб із підозрою на Covid-19, що дозволяє встановити пацієнтам остаточний діагноз. Придбав це обладнання Всеукраїнський благодійний фонд HELPGROUP.

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Очільник ОДА наголосив, що обласна влада координує всі дії.

«Було проаналізовано всі потреби, їх надали підприємцям. Залежно від цих потреб вони закуповують необхідне обладнання та засоби захисту», – зазначив Синєгубов.

Станом на сьогодні в області немає жодного підтвердженого випадку захворювання на коронавірус. На самоізоляції перебувають 1740 людей. Переважно це громадяни, які повернулися з-за кордону. Вони перебувають під наглядом сімейних лікарів.

Як повідомлялося, в Україні зафіксовано 218 випадків коронавірусної хвороби Covid-19, з них 5 летальних, а 5 осіб одужали.

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Бизнес, Гроші, Полтавщина, Коронавірус, Підприємці.
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