На Херсонщину передали 10 мільйонів допомоги

Новини України:На Херсонщині влада створила антикризовий штаб для допомоги медикам та соціально-незахищеним людям.

На Херсонщині передали на боротьбу з коронавірусом допомогу на суму близько 10 млн гривень. Про це на брифінгу заявив голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв.

«Сьогодні можна говорити, що в рамках Єдиного антикризового штабу, у рамках роботи штабів у районах … ми вже надали допомогу для нужденних, для медичних закладів (з урахуванням тієї допомоги, що надходила ще минулого тижня) на суму близько 10 млн гривень», - зазначив голова ОДА.

За його словами, активно працює колцентр Єдиного антикризового штабу, щодня з 8 до 20 години приймають дзвінки. З 20 березня надійшло 399 дзвінків від людей, які готові надавати допомогу, бути волонтерами.

Гусєв також розповів, що допомагають не лише підприємці з Херсонщини, відгукуються і бізнесмени з інших регіонів, зокрема, з Києва. Наприклад, один з таких підприємців, який є уродженцем Білозерського району, передав медичної апаратури для району на суму близько 600 тисяч гривень.

Голова ОДА закликав об’єднати зусилля у боротьбі з коронавірусом, бо той не обирає за статтю, політичною чи релігійною ознакою.