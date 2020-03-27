Скачать
П'ятниця, 27.03.2020
Світова економіка увійшла в рецесію
Світова економіка увійшла в рецесію
Окупанти гатять із заборонених мінометів
Окупанти гатять із заборонених мінометів
Рецепт дня: Картопляна запіканка з грибами та помідорами
Рецепт дня: Картопляна запіканка з грибами та помідорами
Російських олімпійських чемпіонів підозрюють у вживанні допінгу
Російських олімпійських чемпіонів підозрюють у вживанні допінгу

На Херсонщину передали 10 мільйонів допомоги

На Херсонщину передали 10 мільйонів допомоги
16:48 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новини України:На Херсонщині влада створила антикризовий штаб для допомоги медикам та соціально-незахищеним людям.

На Херсонщині передали на боротьбу з коронавірусом допомогу на суму близько 10 млн гривень. Про це на брифінгу заявив голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв.

«Сьогодні можна говорити, що в рамках Єдиного антикризового штабу, у рамках роботи штабів у районах … ми вже надали допомогу для нужденних, для медичних закладів (з урахуванням тієї допомоги, що надходила ще минулого тижня) на суму близько 10 млн гривень», - зазначив голова ОДА.

За його словами, активно працює колцентр Єдиного антикризового штабу, щодня з 8 до 20 години приймають дзвінки. З 20 березня надійшло 399 дзвінків від людей, які готові надавати допомогу, бути волонтерами.

Підприємці Полтавщини надали 180 мільйонів на боротьбу з коронавірусом

Гусєв також розповів, що допомагають не лише підприємці з Херсонщини, відгукуються і бізнесмени з інших регіонів, зокрема, з Києва. Наприклад, один з таких підприємців, який є уродженцем Білозерського району, передав медичної апаратури для району на суму близько 600 тисяч гривень.

Голова ОДА закликав об’єднати зусилля у боротьбі з коронавірусом, бо той не обирає за статтю, політичною чи релігійною ознакою.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Херсонщина, Гроші, Допомога, Коронавірус.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 У письменника Бориса Акуніна діагностували COVID-19
02 Лікарі назвали 5 продуктів для "очищення" легень
03 Гравця Динамо розкритикували через порушення карантину
04 Деррік Джефферсон знаходиться в критичному стані через коронавірус
05 "Книжковий Арсенал" у Києві перенесли на серпень
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Зеленський: Планується, що позачергова Рада збереться у понеділок
Зеленський: Планується, що позачергова Рада збереться у понеділок
Суду залишилося розглянути два томи у справі Труханова
Суду залишилося розглянути два томи у справі Труханова
Україна домовилась з МВФ про збільшення фінансової допомоги
Україна домовилась з МВФ про збільшення фінансової допомоги
Чак Біллі інфікувався коронавірусом
Чак Біллі інфікувався коронавірусом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся