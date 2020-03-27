Скачать
П'ятниця, 27.03.2020
Світова економіка увійшла в рецесію
Світова економіка увійшла в рецесію
Окупанти гатять із заборонених мінометів
Окупанти гатять із заборонених мінометів
Рецепт дня: Картопляна запіканка з грибами та помідорами
Рецепт дня: Картопляна запіканка з грибами та помідорами
Російських олімпійських чемпіонів підозрюють у вживанні допінгу
Російських олімпійських чемпіонів підозрюють у вживанні допінгу

Кличко: Хворий на коронавірус керівник поліції працює дистанційно

Кличко: Хворий на коронавірус керівник поліції працює дистанційно
16:59 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Захворювання на коронавірусну інфекцію підтверджено у трьох поліцейських та курсанта, зокрема й у начальника поліції Києва Андрія Крищенка.

Київський міський голова Києва Віталій Кличко поспілкувався телефоном з керівником столичної поліції Андрієм Крищенком, який захворів на Covid-19 і госпіталізований в Олександрівську лікарню. Про це Кличко розповів в ефірі телеканалу ZIK, інформує пресслужба посадовця.

"Справді, кілька працівників поліції Києва, в тому числі начальник поліції міста пан Крищенко, захворіли на коронавірус. Я спілкувався з ним телефоном. Він перебуває у бадьорому настрої і продовжує виконувати свої обов’язки дистанційно", - сказав Кличко.

Він наголосив, що всі кияни, в кого діагностували коронавірусну інфекцію, отримують необхідну медичну допомогу.

Кличко нагадав, що місто підготувало 7 опорних лікарень, які в разі потреби можуть приймати таких пацієнтів. В цих медзакладах розгорнуто близько 500 ліжок. А у разі екстреної необхідності Київ може розгорнути 7 тисяч ліжок додатково.

На Херсонщину передали 10 мільйонів допомоги

"Я сподіваюся, що такого найгіршого сценарію в нас не відбудеться. Також хочу вкотре наголосити: ми надаємо і будемо надавати кваліфіковану медичну допомогу всім, хто її потребуватиме. Незалежно від посад чи грошей", - заявив столичний голова.

Він укотре закликав киян дотримуватися правил і рекомендацій щодо тимчасових обмежень і без нагальної потреби не виходити на вулицю. "Подивіться, до чого нехтування правилами призвели в Італії та Іспанії. Там сьогодні не вистачає місць у лікарнях. І це – страшно! " - наголосив Кличко.

Загалом в Україні підтверджено 218 випадків Covid-19, з них 5 летальних, 5 людей одужали.

За даними Worldmeters, у світі заражено коронавірусом 552 943 особи, з них 128 706 одужали і 25 045 померли.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Виталий Кличко, Кличко, Полиция, Изоляция, Крищенко, Київ, Коронавірус, Дистанційна робота.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 У письменника Бориса Акуніна діагностували COVID-19
02 Лікарі назвали 5 продуктів для "очищення" легень
03 Гравця Динамо розкритикували через порушення карантину
04 Деррік Джефферсон знаходиться в критичному стані через коронавірус
05 "Книжковий Арсенал" у Києві перенесли на серпень
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Зеленський: Планується, що позачергова Рада збереться у понеділок
Зеленський: Планується, що позачергова Рада збереться у понеділок
Суду залишилося розглянути два томи у справі Труханова
Суду залишилося розглянути два томи у справі Труханова
Україна домовилась з МВФ про збільшення фінансової допомоги
Україна домовилась з МВФ про збільшення фінансової допомоги
Чак Біллі інфікувався коронавірусом
Чак Біллі інфікувався коронавірусом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся