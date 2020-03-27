Кличко: Хворий на коронавірус керівник поліції працює дистанційно

Новини України:Захворювання на коронавірусну інфекцію підтверджено у трьох поліцейських та курсанта, зокрема й у начальника поліції Києва Андрія Крищенка.

Київський міський голова Києва Віталій Кличко поспілкувався телефоном з керівником столичної поліції Андрієм Крищенком, який захворів на Covid-19 і госпіталізований в Олександрівську лікарню. Про це Кличко розповів в ефірі телеканалу ZIK, інформує пресслужба посадовця.

"Справді, кілька працівників поліції Києва, в тому числі начальник поліції міста пан Крищенко, захворіли на коронавірус. Я спілкувався з ним телефоном. Він перебуває у бадьорому настрої і продовжує виконувати свої обов’язки дистанційно", - сказав Кличко.

Він наголосив, що всі кияни, в кого діагностували коронавірусну інфекцію, отримують необхідну медичну допомогу.

Кличко нагадав, що місто підготувало 7 опорних лікарень, які в разі потреби можуть приймати таких пацієнтів. В цих медзакладах розгорнуто близько 500 ліжок. А у разі екстреної необхідності Київ може розгорнути 7 тисяч ліжок додатково.

"Я сподіваюся, що такого найгіршого сценарію в нас не відбудеться. Також хочу вкотре наголосити: ми надаємо і будемо надавати кваліфіковану медичну допомогу всім, хто її потребуватиме. Незалежно від посад чи грошей", - заявив столичний голова.

Він укотре закликав киян дотримуватися правил і рекомендацій щодо тимчасових обмежень і без нагальної потреби не виходити на вулицю. "Подивіться, до чого нехтування правилами призвели в Італії та Іспанії. Там сьогодні не вистачає місць у лікарнях. І це – страшно! " - наголосив Кличко.

Загалом в Україні підтверджено 218 випадків Covid-19, з них 5 летальних, 5 людей одужали.

За даними Worldmeters, у світі заражено коронавірусом 552 943 особи, з них 128 706 одужали і 25 045 померли.