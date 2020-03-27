Скачать
П'ятниця, 27.03.2020
Світова економіка увійшла в рецесію
Світова економіка увійшла в рецесію
Окупанти гатять із заборонених мінометів
Окупанти гатять із заборонених мінометів
Рецепт дня: Картопляна запіканка з грибами та помідорами
Рецепт дня: Картопляна запіканка з грибами та помідорами
Російських олімпійських чемпіонів підозрюють у вживанні допінгу
Російських олімпійських чемпіонів підозрюють у вживанні допінгу

У Криму продовжують працювати дитсадки

У Криму продовжують працювати дитсадки
18:21 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новини України:В Україні підтверджено 218 випадків Covid-19, з них 5 летальних, 5 людей одужали.

У тимчасово окупованому Криму продовжує загострюватися епідеміологічна ситуація, спричинена коронавірусом, та попри це, на півострові продовжують працювати дитсадки. Про це у Facebook повідомляє пресслужба уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

"Станом на 27 березня на півострові підтверджено 19 випадків зараження коронавірусною інфекцією, з них – 5 у м. Севастополі, більш ніж 2 тисячі перебувають під медичним наглядом", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, окупаційна влада закрила на карантин школи та відтермінувала проведення російського "єдиного державного іспиту". Натомість на півострові продовжують працювати дитячі садки.

"Крім того, із 17 березня в Криму діє заборона на проведення будь-яких спортивних, публічних та масових заходів. Проте, 25 та 26 березня в молодіжному дитячому центрі "Артек" відбулися театрально-концертні програми за участі дітей та педагогів", - наголосили у омбудсмена.

В Офісі уповноваженого заявляють, що такі заходи окупаційної адміністрації є "неприпустимим порушенням основоположних прав дитини - права на життя та захист здоров’я".

У зв'язку з цим у омбудсмена закликають громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях, дотримуватися режиму карантину.

Кличко: Хворий на коронавірус керівник поліції працює дистанційно

За даними Worldmeters, у світі заражено коронавірусом 552 943 особи, з них 128 706 одужали і 25 045 померли.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Карантин, Крим, Коронавірус, Дитсадки.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 У письменника Бориса Акуніна діагностували COVID-19
02 Лікарі назвали 5 продуктів для "очищення" легень
03 Гравця Динамо розкритикували через порушення карантину
04 Деррік Джефферсон знаходиться в критичному стані через коронавірус
05 "Книжковий Арсенал" у Києві перенесли на серпень
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Зеленський: Планується, що позачергова Рада збереться у понеділок
Зеленський: Планується, що позачергова Рада збереться у понеділок
Суду залишилося розглянути два томи у справі Труханова
Суду залишилося розглянути два томи у справі Труханова
Україна домовилась з МВФ про збільшення фінансової допомоги
Україна домовилась з МВФ про збільшення фінансової допомоги
Чак Біллі інфікувався коронавірусом
Чак Біллі інфікувався коронавірусом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся