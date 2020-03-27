Денісова просить міжнародні організації перевірити ситуацію в ОРДЛО та Криму

Новини України:Денісова вимагає від РФ перевірити на коронавірус українських ув'язнених.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова звернулась до представників міжнародних організацій з проханням перевірити стан здоров’я населення, яке мешкає на окупованих територіях. Про це вона повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

"Звертаюсь до Верховного Комісара ООН з прав людини Мішель Бачелет, Голови Організації з безпеки і співробітництва в Європі Еді Рами, Президента Міжнародного Комітету Червоного Хреста Петера Маурера та Голови Європейського комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню Миколи Гнатовського з проханням використати всі наявні механізми та засоби, аби перевірити стан здоров’я цивільного населення, яке мешкає на окупованих територіях, та громадян України, які перебувають у місцях несвободи", - повідомила вона.

Денісова уточнила, що, за її інформацією, на окремих територіях Донецької та Луганської областей, не підконтрольних уряду України, вже близько 800 осіб звернулися по медичну допомогу у зв’язку з гострою респіраторною вірусною інфекцією. З них близько 150 — госпіталізовані з підозрою на наявність пневмонії. Діагностувати коронавірусну інфекцію там досі неможливо через відсутність відповідних тестів у лікарнях.

До того ж, додала Денісова, з початку цього року вона отримала близько 1000 звернень від громадян України, які утримуються в установах виконання покарань, розташованих на окупованих територіях. Вони скаржаться на незабезпечення належних умов тримання, ненадання медичної допомоги, жорстоке поводження та катування.

За даними Worldmeters, станом на ранок 27 березня у світі заражено коронавірусом 533 015 осіб, з них 124 387 одужали і 24 093 померли.В Україні зафіксовано 218 випадків зараження коронавірусом, з них 5 летальних, 4 людини одужали.

За даними Worldmeters, станом на ранок 27 березня у світі заражено коронавірусом 533 015 осіб, з них 124 387 одужали і 24 093 померли.