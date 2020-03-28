У Чернівецькій області вже впя'те пацієнти одужують від коронавірусу

Новини України:За словами голови ОДА, чоловік одужав і вже повертається додому.

У Чернівецькій області сьогодні одужав ще один пацієнт від коронавірусної інфекції COVID-19. Про це голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук повідомив у відеозверненні у Facebook.

За словами посадовця, чоловік одужав і вже повертається додому з лікарні.

«Таким чином чернівецькими лікарями станом на сьогодні вже вилікувано п’ять осіб, і така статистика повинна надихати вірою не тільки пацієнтів, які лікуються у чернівецьких лікарнях, а й всіх пацієнтів в Україні, для яких період лікування лише починається», – сказав Сергій Осачук.

Пацієнт, який одужав – із села Колінківці Хотинського району, яке наразі лідирує в області за кількістю інфікованих коронавірусом осіб (13).

Нагадаємо, перший українець, який одужав від коронавірусної інфекції – 39-річний чернівчанин Олександр отримав підтвердження про захворювання COVID-19 3 березня. 17 березня щодо пацієнта отримано перший негативний тест на хворобу.

20 березня, після повторного тесту, результат якого був негативним, чоловіка виписали. 26 березня медики оголосили про одужання ще трьох людей, в яких раніше підтвердили коронавірус, серед них – одна дитина.