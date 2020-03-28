У медиків на Тернопільщині виявили коронавірус

Про це повідомив заступник голови Монастириської РДА Павло Дронь.
У Монастириському районі Тернопільської області зафіксовано 36 випадків COVID-19, з яких 21 у медиків,– повідомив голова Монастирської ОДА.
Загалом в області кількість хворих в Монастирському районі теж стрімко зростає. Там фахівці лабораторно підтвердили 36 випадків зараження коронавірусною інфекцією.
Серед хворих 7 лікарів, 8 медсестер, 6 молодших медсестер, 2 держслужбовці, 1 священник, 1 завідувач дитсадка, 1 дитина.
Де зафіксували випадки COVID-19 у Тернопільській області:
За словами Дроня, найбільшою проблемою зараз є брак тестів. Він наголосив, що мобілізовані всі наявні ресурси району на забезпечення необхідним районної лікарні, а також подякував за допомогу волонтерам.