У медиків на Тернопільщині виявили коронавірус

Новини України:У Монастириському районі Тернопільській на коронавірус масово хворіють медики. 24 лікаря вже мають підтверджений діагноз Covid-19.

Про це повідомив заступник голови Монастириської РДА Павло Дронь.

У Монастириському районі Тернопільської області зафіксовано 36 випадків COVID-19, з яких 21 у медиків,– повідомив голова Монастирської ОДА.

Загалом в області кількість хворих в Монастирському районі теж стрімко зростає. Там фахівці лабораторно підтвердили 36 випадків зараження коронавірусною інфекцією.

Серед хворих 7 лікарів, 8 медсестер, 6 молодших медсестер, 2 держслужбовці, 1 священник, 1 завідувач дитсадка, 1 дитина.

Де зафіксували випадки COVID-19 у Тернопільській області:

місто Монастириська – 19,

село Швейків – 7,

село Ковалівка – 4 (1 летальний),

село Горішня Слобідка – 2,

село Долішня Слобідка – 2,

село Бертники – 1,

село Чехів – 1.

За словами Дроня, найбільшою проблемою зараз є брак тестів. Він наголосив, що мобілізовані всі наявні ресурси району на забезпечення необхідним районної лікарні, а також подякував за допомогу волонтерам.