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На Одещині запустили спецтранспорт для медиків

На Одещині запустили спецтранспорт для медиків
01:33 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Управління транспортно-комунікаційної інфракструктури Одеської ОДА також опублікувало погодинний графік руху спецрейсів.

Медичні працівники, що працюють в Одесі, а живуть у передмісті, зможуть добиратися до місця роботи і повертатися додому на автобусах, які курсуватимуть за спеціальними маршрутами. Про це повідомляє Одеська облдержадміністрація на своїй сторінці у Facebook.

"В Одеській області для медичних працівників організували автобусні маршрути. Скористатися транспортом можна, показавши посвідчення медпрацівника. Наразі існує п’ять маршрутів", - зазначили в ОДА.

Це, зокрема, маршрути автобусів №46 та №51 "с. Дачне – с. Холодна Балка – м. Одеса (залізничний вокзал)"; №748 "с. Надлиманське – м. Одеса (залізничний вокзал) "; №575Е "м. Біляївка – м. Одеса (залізничний вокзал)"; №75 "м. Теплодар – с. Великий Дальник - м. Одеса (залізничний вокзал)" та №789/790 "м. Роздільна – м. Одеса (залізничний вокзал)" (через Єреміївку)".

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Як повідомлялося, станом на ранок 28 березня в Одеській області у шести осіб діагностовано Covid-19.

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Транспорт, Одеса, Лікарі, Коронавірус.
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