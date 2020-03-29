На Тернопільщині коронавірусом інфікувалось 57 осіб

Новини України:Більша частина інфікованих коронавірусом проживає у Монастириському районі, там виявлено 44 випадки зараження вірусом COVID-19.

На Тернопільщині, станом на 22:00 28 березня, зареєстровано 57 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. Про це повідомляється у даних Тернопільського штабу боротьби з коронавірусом.

Так, за даними центру, серед захворілих:

44 – жителі Монастириського району,

9 – жителі Заліщицького району,

2 – жителі міста Тернополя,

1 – житель Тернопільського району,

1 – житель Кременецького району.

Водночас заступник голови Монастириської райдержадміністрації Павло Дронь у себе в Facebook зазначив, що з інфікованих 24 особи – це медперсонал.

"Інфікованих коронавірусом - 44 особи: м. Монастириська - 26, с. Швейків - 7, с. Ковалівка - 4 (1 летальний), с. Горішня Слобідка - 2, с. Долішня Слобідка - 2, с. Бертники - 1, с. Чехів – 1, с. Гончарівка - 1. В їх числі медперсоналу - 24 (7 лікарів, 11 медсестер, 6 мол.медсестер), 4 дитини, 2 держслужбовці, 1 священник, 1 завдитсадком", - додав він.