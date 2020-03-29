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На Херсонщині чоловік з підозрою на коронавірус помер у лікарні

На Херсонщині чоловік з підозрою на коронавірус помер у лікарні
13:38 Сьогодні Телеграф Укринформ

Новини України:Чоловік був госпіталізований 28 березня, він був у надтяжкому стані, швидкий тест на коронавірус показав позитивний результат.

На Херсонщині помер мешканець Генічеська, щодо якого є підозра на коронавірус.

Про це у Facebook повідомив директор Департаменту здоров'я Херсонської облдержадміністрації Віктор Короленко.

"Вчора, 28 березня, з ознаками серцевої недостатності до Генічеської районної лікарні поступив чоловік 1975 року народження. Пацієнт був у надтяжкому стані. На жаль, врятувати його не вдалось. Швидкий тест на коронавірус дав позитивний результат. Також відібрано матеріали для лабораторного дослідження на наявність коронавірусу. Чекаємо на підтвердження чи спростування діагнозу", - написав він.

За словами Короленка, наразі відповідні служби виявляють усіх контактних осіб померлого, щоб у разі підтвердження діагнозу оперативно відреагувати.

У розмові з кореспондентом Укрінформу він повідомив, що чоловік був доправлений у лікарню з серцевою недостатністю і пневмонією. Шість годин його рятували у реанімації.

За словами Короленка, чоловік не був за кордоном і не контактував з мешканкою Генічеська, у якої - першої в області - діагностували коронавірус, вона наразі госпіталізована і проходить лікування.

Варто зазначити, що раніше у ЗМІ з'явилася інформація про смерть чоловіка від коронавірусу – із посиланням на інший пост Короленка, який наразі видалений. Сам керівник департаменту стверджує, що такого поста не писав, а його сторінку у соцмережі зламали.

"Зламали сторінку, я звернувся в СБУ", - заявив Короленко у розмові з кореспондентом Укрінформу.

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Херсонщина, Инфекция, Пандемия, Херсонська область, Коронавірус, Covid-19, Геніченськ.
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