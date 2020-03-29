В Україні лабораторно підтверджено 418 випадків зараження коронавірусом

Станом на 10:00 29 березня, за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів загалом підтверджено 418 випадків COVID-19. Про це повідомляє Центр громадського здоров’я України.
Так, протягом доби отримано 109 позитивних результатів ПЛР-дослідження на нову коронавірусну інфекцію.
Випадки підтверджено:
- Вінницька обл. — 22 випадки;
- Волинська обл. — 2 випадки;
- Дніпропетровська обл. — 6 випадків;
- Донецька обл. — 2 випадки;
- Житомирська обл. — 5 (1 летальний) випадки;
- Закарпатська обл. — 1 випадок;
- Запорізька обл. — 11 випадків;
- Івано-Франківська область — 41 (3 летальних) випадків;
- м. Київ — 82 випадки;
- Київська обл. — 45 випадок
- Кіровоградська обл. - 4;
- Львівська обл. — 5 випадків;
- Луганська обл. — 2 випадки;
- Одеська обл. — 8 випадків;
- Полтавська обл. — 1 випадок;
- Рівненська обл. — 9 випадків (2 летальних);
- Сумська обл. — 6 випадків (1 летальний);
- Тернопільська обл. — 57 випадків (1 летальний);
- Харківська обл. — 1 випадок;
- Херсонська обл. — 1 випадок;
- Хмельницька обл. — 1 випадок;
- Черкаська обл. — 46 випадків;
- Чернівецька обл. — 59 (1 летальний) випадків;
- Чернігівська обл. — 1 випадок.
Зазначається, що випадки з Дніпропетровщини та Миколаєвщини знято з обліку та зареєстровано у м. Києві.
Усього зафіксовано 9 летальних випадків від COVID-19 в Україні. Загалом 5 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.