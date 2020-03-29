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Неділя, 29.03.2020
Статистика зареєстрованих випадків коронавірусу у світі
Статистика зареєстрованих випадків коронавірусу у світі
В Україні лабораторно підтверджено 418 випадків зараження коронавірусом
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В Україні лабораторно підтверджено 418 випадків зараження коронавірусом

В Україні лабораторно підтверджено 418 випадків зараження коронавірусом
11:01 Сьогодні Телеграф УНН

Новини України:За добу кількість інфікованих коронавірусом українців збільшилась до 418, у кожному регіоні зафіксовані випадки зараження.

Станом на 10:00 29 березня, за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів загалом підтверджено 418 випадків COVID-19. Про це повідомляє Центр громадського здоров’я України.

Так, протягом доби отримано 109 позитивних результатів ПЛР-дослідження на нову коронавірусну інфекцію.

Випадки підтверджено:

  • Вінницька обл. — 22 випадки;
  • Волинська обл. — 2 випадки;
  • Дніпропетровська обл. — 6 випадків;
  • Донецька обл. — 2 випадки;
  • Житомирська обл. — 5 (1 летальний) випадки;
  • Закарпатська обл. — 1 випадок;
  • Запорізька обл. — 11 випадків;
  • Івано-Франківська область — 41 (3 летальних) випадків;
  • м. Київ — 82 випадки;
  • Київська обл. — 45 випадок
  • Кіровоградська обл. - 4;
  • Львівська обл. — 5 випадків;
  • Луганська обл. — 2 випадки;
  • Одеська обл. — 8 випадків;
  • Полтавська обл. — 1 випадок;
  • Рівненська обл. — 9 випадків (2 летальних);
  • Сумська обл. — 6 випадків (1 летальний);
  • Тернопільська обл. — 57 випадків (1 летальний);
  • Харківська обл. — 1 випадок;
  • Херсонська обл. — 1 випадок;
  • Хмельницька обл. — 1 випадок;
  • Черкаська обл. — 46 випадків;
  • Чернівецька обл. — 59 (1 летальний) випадків;
  • Чернігівська обл. — 1 випадок.

Зазначається, що випадки з Дніпропетровщини та Миколаєвщини знято з обліку та зареєстровано у м. Києві.

Усього зафіксовано 9 летальних випадків від COVID-19 в Україні. Загалом 5 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

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МОЗ, Инфекция, Пандемия, Коронавірус, Covid-19.
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