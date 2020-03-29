В Україні лабораторно підтверджено 418 випадків зараження коронавірусом

Новини України:За добу кількість інфікованих коронавірусом українців збільшилась до 418, у кожному регіоні зафіксовані випадки зараження.

Станом на 10:00 29 березня, за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів загалом підтверджено 418 випадків COVID-19. Про це повідомляє Центр громадського здоров’я України.

Так, протягом доби отримано 109 позитивних результатів ПЛР-дослідження на нову коронавірусну інфекцію.

Випадки підтверджено:

Вінницька обл. — 22 випадки;

Волинська обл. — 2 випадки;

Дніпропетровська обл. — 6 випадків;

Донецька обл. — 2 випадки;

Житомирська обл. — 5 (1 летальний) випадки;

Закарпатська обл. — 1 випадок;

Запорізька обл. — 11 випадків;

Івано-Франківська область — 41 (3 летальних) випадків;

м. Київ — 82 випадки;

Київська обл. — 45 випадок

Кіровоградська обл. - 4;

Львівська обл. — 5 випадків;

Луганська обл. — 2 випадки;

Одеська обл. — 8 випадків;

Полтавська обл. — 1 випадок;

Рівненська обл. — 9 випадків (2 летальних);

Сумська обл. — 6 випадків (1 летальний);

Тернопільська обл. — 57 випадків (1 летальний);

Харківська обл. — 1 випадок;

Херсонська обл. — 1 випадок;

Хмельницька обл. — 1 випадок;

Черкаська обл. — 46 випадків;

Чернівецька обл. — 59 (1 летальний) випадків;

Чернігівська обл. — 1 випадок.

Зазначається, що випадки з Дніпропетровщини та Миколаєвщини знято з обліку та зареєстровано у м. Києві.

Усього зафіксовано 9 летальних випадків від COVID-19 в Україні. Загалом 5 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.