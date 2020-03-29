У Кам'янці коронавірусом заразилися п'ятеро медиків

Новини України:Як повідомив міський голова Анатолій Бондаренко, у Черкасах перебувають 10 хворих, з них 7 – жителі Черкас, решта – із Кам’янки, Городища і Черкаського району.

У місті Кам’янка (Черкаська область) з 23 інфікованих коронавірусом – 5 медпрацівників, в'їзд та виїзд із міста буде обмежено. Про це на брифінгу 29 березня повідомив голова Черкаської ОДА Роман Боднар, інформує місцеве видання "Прочерк".

"Загалом на Черкащині було проведено 157 ПЛР-тестів, з них 69 – учора. Тестували дві фокус-групи: тих, хто повернувся з-за кордону, і тих, хто має певні симптоми. 46 ПЛР-тестів (43 – за останню добу) дали позитивний результат, тобто виявили коронавірусну інфекцію. В інфекційних лікарнях перебувають 15 хворих на коронавірусну хворобу, всі вони у стані середньої тяжкості. 31 особа лікується амбулаторно. Найбільший спалах – у Кам’янці. Із 23 інфікованих там – 5 медпрацівників. В'їзд-виїзд із Кам'янки буде обмежено", - йдеться у повідомленні.

Як повідомив міський голова Анатолій Бондаренко, у Черкасах перебувають 10 хворих, з них 7 – жителі Черкас, решта – із Кам’янки, Городища і Черкаського району.

Як зазначає видання, серед хворих жителів Черкас - дворічна дитина, троє жінок віком 41, 62 та 63 роки і чоловіки віком 25, 28, 48 років.

Із жителів Кам'янського, Городищенського і Черкаського районів, які лікуються від коронавірусу у Черкаській інфекційній лікарні, - чоловіки 59 і 39 років і жінка 59 років.

"Ці цифри змушують замислитися. Але жодної паніки немає. Результати очікувані", – наголосив Боднар.

Він також повідомив, що в Черкасах запроваджено особливий режим роботи медиків, які працюють із хворими на коронавірус. Вони працюють 7 днів, потім їм роблять ПЛР-тест, і вони тиждень відпочивають. Відтак знову стають до роботи. Весь цей час вони живуть не вдома, а в черкаському готелі "Дніпро". У разі потреби є в резерві ще один готель.

Як повідомлялося, в Україні лабораторно підтверджено 418 випадків Covid-19, з них 9 летальних, п'ятеро осіб одужали.

За даними Worldmeters, у світі станом на ранок 29 березня зафіксовано 664 318 випадків коронавірусу, з них 30 890 летальних, 142 368 осіб одужали.