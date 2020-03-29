Україну чекають дощі та мокрий сніг

Новини України:Холод прийде із поривчастим північним та північно-східним вітром.

В Україну з понеділка прийде суттєве похолодання, а потепліє з четверга. Про це написала синоптик Наталка Діденко у Facebook.

"У західних областях завтра стовпчики термометрів, як ніжні квітки, похилять голівки до +2+6 градусів.

На Півночі включно з Вінницькою областю похолодає до +4+10 градусів.

У більшості центральних областей, на Сході та Півдні ще затримається тепла погода, +12+17 градусів", - написала синоптик.

За її словами, атмосферний фронт принесе дощі, на Заході та Півночі з мокрим снігом.

Піденна частина та східні області України уникнуть якихось серйозних опадів.

"У Києві понеділок очікується хмарним, вологим (може трохи навіть політати невеликий сніг) та холодним, максимальна температура повітря 30-го березня знизиться проти недільних цукерочок-градусів до +7+9.

Вівторок у столиці вже дмухне нічним морозцем і денними кволими +2+4 градуси", - зазначила вона і додала, що потепління.