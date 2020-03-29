На Буковині троє пацієнтів досі у важкому стані

Новини України:У Чернівецькій області підтверджено 59 випадків Covid-19.

У Чернівецькій області троє пацієнтів, у яких діагностовано коронавірус, перебувають у тяжкому стані. Про це у Facebook повідомляє Чернівецька обласна державна адміністрація.

"Станом на 14:00, 29 березня у лікарнях області п’ятеро пацієнтів перебувають на кисневій дотації, їх стан стабільно важкий. У трьох із них коронавірус діагностували 27 березня, у двох є підозри на Covid-19", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в ОДА, решта інфікованих коронавірусом буковинців почуваються добре.

Як повідомлялося, станом на ранок 29 березня в Україні підтверджено 418 випадків Covid-19. З них 9 - летальні, а 5 пацієнтів одужали.