У Києві кількість інфікованих вірусом COVID-19 зросла до 102 осіб

Новини України:У Києві за добу зафіксовано 20 нових випадків інфікування коронавірусом, загалом в столиці діагностовано 102 випадки хвороби.

У Києві на COVID-19 захворіло вже 102 людини віком від 20 до 70 років. Про це заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко.

"У столиці стрімко збільшується кількість киян, які мають підтвердження на захворювання коронавірусом. Станом на сьогоднішній ранок, таких людей вже 102. Ми отримали від державної установи Київський міський (лабораторний, - ред.) центр МОЗ України ще 20 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Захворіли 11 жінок віком від 20 до 61 року, та 9 чоловіків від 25 до 70 років. Один пацієнт госпіталізований до лікарні №4, троє - до лікарні №9. Інші лікуються вдома на самоізоляції під контролем лікарів", - сказав Віталій Кличко.

Він додав, що з 20 випадків - чотири заразились від членів сім’ї.

"З усіх офіційно зареєстрованих на сьогоднішній день (хворих - ред.) вилікувалось дві людини. Вони виписані з Олександрівської лікарні", - зазначив Віталій Кличко.