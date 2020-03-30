У голови Запорізької обласної ради виявили коронавірус

Новини України:У голови Запорізької обласної ради Григорія Самардака виявили коронавірус, він зробив офіціну заяву для жителів міста та області, в якій повідомив про свій стан.

У Запоріжжі зафіксовано 13 лабораторно підтверджених випадків захворювання на Covid-19. Серед хворих голова Запорізької обласної ради Григорій Самардак і депутат Запорізької обласної ради Геннадій Фукс.

Як повідомляє прес-служба ГУ "Запорізький обласний лабораторний центр Міністерства охорона здоров'я України", станом на 30 березня в регіоні зараження коронавірусною інфекцією виявлено у дев’яти жителів Запоріжжя, одного жителя Мелітополя, одного жителя Мелітопольського району та одного жителя Бердянська.

Із 54 випадків підозри (зокрема 29 березня - 3 і 30 березня - 2) 13 випадків підтвердилися, 41 - дав негативний результат.

Водночас, за повідомленням прес-служби Запорізької обласної ради, захворювання на Covid-19 підтвердилося у глави Запорізької обласної ради Григорія Самардака, який зробив про це офіційну заяву для жителів регіону і нині перебуває вдома під наглядом медиків.

Також кілька днів тому коронавірусну інфекцію виявили у відомого запорізького бізнесмена, депутата обласної ради Геннадія Фукса.

На своїй сторінці у Facebook депутат розповів, що його госпіталізували.