У Маріуполі зафіксували 4 нових випадки інфікування коронавірусом

Новини України:Двоє з інфікованих перебували в тісному контакті з першим хворим на коронавірус чоловіком.

У Маріуполі Донецької області зафіксували ще 4 випадки інфікування коронавірусом.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

"Чотири нові лабораторно підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зареєстровані на Донеччині. Усі - в Маріуполі. Лабораторні дослідження виявили вірус у двох чоловіків 47 та 50 років і двох жінок - 72 та 95 років. Таким чином, маємо на сьогодні 6 лабораторно підтверджених випадків COVID-19: 5 у Маріуполі, 1 - у Бахмуті", - написав Кириленко.

Під час онлайн-брифінгу в Донецькій облдержадміністрації заступник начальника управління - начальник відділу стратегічного розвитку охорони здоров'я і забезпечення лікарськими засобами управління організації та розвитку медичної допомоги населенню Олександр Педенко розповів, що усі інфіковані були знайомі з першими чоловіком з COVID-19, який повернувся з Єгипту.

"Ще 4 випадки. Це контактні особи з першим хворим з Маріуполю – одна людина, двоє осіб – його родичі і знайомий. Усі знаходяться в лікарні швидкої медичної допомоги в інфекційному відділенні. Стан – задовільний", - розповів Педенко.

Він також зазначив, що інфікована жінка з Бахмуту проходить лікування в Мирнограді.