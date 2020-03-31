На Сумщині дівчат продавали до секс-рабства

Новини України:Дівчат заманювали гідною платнею та хорошими умавими роботи, проте про небезпеку такої "роботи" ніхто не повідомляв.

Оперативні співробітники Сумського прикордонного загону спільно з працівниками відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, слідчого управління ГУНП в Сумській області за процесуального керівництва прокуратури Сумської області в рамках кримінального провадження з ст. 149 ККУ припинили функціонування міжнародного каналу торгівлі людьми.

Про це повідомляє ДПСУ.

Спільна міжвідомча група затримала 36-річну сумчанку, яка за змовою з громадянином Німеччини вербувала дівчат для подальшої сексуальної експлуатації за межами України.

Правоохоронці встановили, що жінка з метою наживи через соціальні мережі підшукувала сумчанок, які знаходились у скрутному матеріальному становищі, та відправляла їх у Німеччину.

Там її спільник забезпечував жінок житлом і займався пошуком клієнтів. Зокрема задокументовано, як жінка в листопаді минулого року обіцяє двом завербованим дівчатам особисто оплатити послуги щодо оформлення необхідних документів для їх виїзду за кордон.

Водночас жінка приховувала від дівчат інформацію про потенційні ризики для їх здоров’я та навіть життя, обіцяючи нормальні умови "роботи" та велику платню. Натомість близьким людям обвинувачена розповідала, як клієнти жорстоко поводяться з такими дівчатами і вони, фактично, потрапляють у рабство. Окрім того, жінка допомогла своєму спільнику отримати підроблене українське посвідчення водія.

Наразі стосовно організаторки злочинної схеми прокуратурою Сумської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт у скоєнні кримінальних правопорушень за ч. 2 ст. 149 та ч. 1 ст. 358 ККУ.