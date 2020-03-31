Туриста з Балі госпіталізували до лікарні

Новини України:Невдовзі після поміщення на обсервацію чоловіку стао зле, у нього піднялась температура, очікуються результати тестів на коронавірус.

Пасажира авіарейсу «Доха-Київ», який перебував на обсервації в готелі «Козацький», госпіталізували з підвищеною температурою.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

Зазначається, що на обсервацію у готель "Козацький" разом із іншими пасажирами авіарейсу з Дохи. Невдовзі йому стало зле і у нього піднялася температура тіла.

"Тож на місце викликали лікарів, які прийняли рішення про госпіталізацію пасажира. Супровід до медичного закладу забезпечили поліцейські", - йдеться у повідомленні.

Нині чоловік, 1990 року народження, житель Київської області, перебуває у лікарні. Йому зробили тест для визначення захворювання на коронавірус. У випадку позитивного результату буде прийматися рішення щодо обстеження всіх осіб, із якими контактував пацієнт.

Правоохоронці продовжують охороняти всі місця лікування пацієнтів із коронавірусною інфекцією та обсервації осіб.

Як повідомлялося, сьогодні державне підприємство Міністерства оборони України «Готель Козацький», що у Києві, розмістило 100 осіб, які прибули рейсами з Дохи.

Раніше уряд ухвалив рішення про обов’язковість дотримання режиму обсервації для тих українців, які повертаються з-за кордону. Кожну локацію для їх обов’язкової обсервації готують відповідно до вимог МОЗ.