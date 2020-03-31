МЗС: ще 11 тисяч українських громадян чекають на евакуацію

Бажання повернутися в Україну після закриття кордонів через коронавірус виявили бажання 11 015 громадян, повідомляє Міністерство закордонних справ України.
Про це свідчать дані станом на 21:00 30 березня, інфографіка МЗС у Facebook
МЗС не уточнює ситуацію по країнах.
Міністерство інформує, що 40 громадян України проходять лікування за кордоном: в Австрії, Домініканській Республіці, Іспанії, Італії, Нігерії, Нідерландах, ОАЕ, Польщі, Німеччині тощо.
8 громадян України вже одужали – в Японії, Польщі, Італії та ФРН.
Чотири громадянки України померли.