На Буковині 7 пацієнтів на неінвазивній вентиляції легень, ще 2 - у важкому стані

Новини України:У реанімації Буковини перебуває 9 пацієнтів, 7 - на неінвазивній вентиляції легень, 2 - у важкому стані на кисневій дотації.

На Буковині у лікарні перебувають двоє людей у тяжкому стані, в одного з них - COVID-19, в іншого - підозра. Ще семеро людей у лікарнях - на неінвазивній вентиляції легень. Про це говорять на дані Чернівецької ОДА.

"У реанімаційних відділеннях медичних закладів Буковини перебуває 7 пацієнтів на неінвазивній вентиляції легень", - повідомили в ОДА.

Як зазначається, одному хворому надають допомогу в Сокирянській ЦРЛ, одному – у Глибоцькій ЦРЛ, трьом – в обласній клінічній лікарні. У всіх цих недужих підтверджено інфікування COVID-19.

Також двоє пацієнтів на неінвазивній вентиляції легень перебувають у Чернівецькій міській лікарні №1. У одного з них діагностовано коронавірус, у іншого – підозра на COVID-19.

"Крім того, у важкому стані ще 2 пацієнтів. Один з них у Хотинській ЦРЛ (з підтвердженим COVID-19), та один у Сторожинецькій ЦРЛ (з підозрою). Вони на кисневій дотації", - додали в ОДА.

Повідомляється, що переважна більшість цих пацієнтів – старшого віку. Як правило, недуга протікає важко у людей, які мають супутні патології, наприклад, цукровий діабет, серцево-судинні хвороби або надмірну вагу.