Скачать
Вівторок, 31.03.2020
На Буковині 7 пацієнтів на неінвазивній вентиляції легень, ще 2 - у важкому стані
На Буковині 7 пацієнтів на неінвазивній вентиляції легень, ще 2 - у важкому стані
В КМДА звернули увагу на медиків, що працюють з інфікованими COVID-19
В КМДА звернули увагу на медиків, що працюють з інфікованими COVID-19
Найкращий в березні: НОК визначився зі спортсменом місяця
Найкращий в березні: НОК визначився зі спортсменом місяця
Рецепт дня: Легкий та простий у приготуванні торт без випічки
Рецепт дня: Легкий та простий у приготуванні торт без випічки

На Буковині 7 пацієнтів на неінвазивній вентиляції легень, ще 2 - у важкому стані

На Буковині 7 пацієнтів на неінвазивній вентиляції легень, ще 2 - у важкому стані
15:10 Сьогодні Телеграф УНН Фото:unsplash.com

Новини України:У реанімації Буковини перебуває 9 пацієнтів, 7 - на неінвазивній вентиляції легень, 2 - у важкому стані на кисневій дотації.

На Буковині у лікарні перебувають двоє людей у тяжкому стані, в одного з них - COVID-19, в іншого - підозра. Ще семеро людей у лікарнях - на неінвазивній вентиляції легень. Про це говорять на дані Чернівецької ОДА.

"У реанімаційних відділеннях медичних закладів Буковини перебуває 7 пацієнтів на неінвазивній вентиляції легень", - повідомили в ОДА.

Як зазначається, одному хворому надають допомогу в Сокирянській ЦРЛ, одному – у Глибоцькій ЦРЛ, трьом – в обласній клінічній лікарні. У всіх цих недужих підтверджено інфікування COVID-19.

Також двоє пацієнтів на неінвазивній вентиляції легень перебувають у Чернівецькій міській лікарні №1. У одного з них діагностовано коронавірус, у іншого – підозра на COVID-19.

"Крім того, у важкому стані ще 2 пацієнтів. Один з них у Хотинській ЦРЛ (з підтвердженим COVID-19), та один у Сторожинецькій ЦРЛ (з підозрою). Вони на кисневій дотації", - додали в ОДА.

Повідомляється, що переважна більшість цих пацієнтів – старшого віку. Як правило, недуга протікає важко у людей, які мають супутні патології, наприклад, цукровий діабет, серцево-судинні хвороби або надмірну вагу.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Буковина, Инфекция, Пандемия, Коронавірус, Covid-19.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Собчак зізналась шанувальникам, що перехворіла коронавірусом
02 Павлов поділився думками щодо співпраці збірної з Шевченком
03 Семиразовий чемпіон Словаччини заявив про ліквідацію клубу
04 "Караоке на дивані": Кондратюк вигадав, чим українці займуться на карантині
05 Італія повідомля про понад 100 тисяч інфікованих коронавірусом
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
На Хмельниччині лабораторно підтверджено 3 випадки коронавірусу
На Хмельниччині лабораторно підтверджено 3 випадки коронавірусу
Тимошенко та ще двоє депутатів хочуть скасувати рішення Ради про відкриття ринку землі.
Тимошенко та ще двоє депутатів хочуть скасувати рішення Ради про відкриття ринку землі.
Поблизу Катеринівки українский військовий підірвався на ворожій міні
Поблизу Катеринівки українский військовий підірвався на ворожій міні
Домашні концерти: Евробачення запустило новий проект на YouTube
Евробачення запустило новий проект на YouTube
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся