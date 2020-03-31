МОЗ повідомило про 549 випадків інфікування коронавірусом в Україні

Новини України:Станом на 10:00 31 березня в Україні лабораторно підтверджено 549 випадків інфікування коронавірусом.

В Україні на ранок 31 березня зафіксовано 549 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 13 - летальні.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.

"За даними Центру громадського здоров'я, станом на 10:00 31 березня в Україні 549 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 13 летальних, 8 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 69 нових випадків", - повідомили у МОЗ.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 36 випадків;

Волинська область — 3 випадки;

Дніпропетровська область — 9 випадків;

Донецька область — 6 випадків;

Житомирська область — 5 випадків;

Закарпатська область — 1 випадок;

Запорізька область — 13 випадків;

Івано-Франківська область — 45 випадків;

Кіровоградська область — 4 випадки;

Київ — 107 випадків;

Київська область — 52 випадки;

Львівська область — 6 випадків;

Луганська область — 2 випадки;

Одеська область — 11 випадків;

Полтавська область — 1 випадок;

Рівненська область — 13 випадків;

Сумська область — 10 випадків;

Тернопільська область — 78 випадків;

Харківська область — 1 випадок;

Херсонська область — 1 випадок;

Хмельницька область — 3 випадки;

Чернівецька область — 90 випадків;

Черкаська область — 50 випадків;

Чернігівська область — 2 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 31 березня 2020 року до Центру надійшло 378 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 2642 повідомлень про підозру на COVID-19.

Нагадаємо, на вечір 30 березня в Україні було зафіксовано 548 випадків COVID-19.