МОЗ повідомило про 549 випадків інфікування коронавірусом в Україні

В Україні на ранок 31 березня зафіксовано 549 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 13 - летальні.
Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.
"За даними Центру громадського здоров'я, станом на 10:00 31 березня в Україні 549 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 13 летальних, 8 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 69 нових випадків", - повідомили у МОЗ.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 31 березня 2020 року до Центру надійшло 378 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 2642 повідомлень про підозру на COVID-19.
Нагадаємо, на вечір 30 березня в Україні було зафіксовано 548 випадків COVID-19.