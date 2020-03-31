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Вівторок, 31.03.2020
МОЗ повідомило про 549 випадків інфікування коронавірусом в Україні
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МОЗ повідомило про 549 випадків інфікування коронавірусом в Україні

МОЗ повідомило про 549 випадків інфікування коронавірусом в Україні
10:36 Сьогодні Телеграф УНН Фото:unsplash.com

Новини України:Станом на 10:00 31 березня в Україні лабораторно підтверджено 549 випадків інфікування коронавірусом.

В Україні на ранок 31 березня зафіксовано 549 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 13 - летальні.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.

"За даними Центру громадського здоров'я, станом на 10:00 31 березня в Україні 549 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 13 летальних, 8 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 69 нових випадків", - повідомили у МОЗ.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 36 випадків;
  • Волинська область — 3 випадки;
  • Дніпропетровська область — 9 випадків;
  • Донецька область — 6 випадків;
  • Житомирська область — 5 випадків;
  • Закарпатська область — 1 випадок;
  • Запорізька область — 13 випадків;
  • Івано-Франківська область — 45 випадків;
  • Кіровоградська область — 4 випадки;
  • Київ — 107 випадків;
  • Київська область — 52 випадки;
  • Львівська область — 6 випадків;
  • Луганська область — 2 випадки;
  • Одеська область — 11 випадків;
  • Полтавська область — 1 випадок;
  • Рівненська область — 13 випадків;
  • Сумська область — 10 випадків;
  • Тернопільська область — 78 випадків;
  • Харківська область — 1 випадок;
  • Херсонська область — 1 випадок;
  • Хмельницька область — 3 випадки;
  • Чернівецька область — 90 випадків;
  • Черкаська область — 50 випадків;
  • Чернігівська область — 2 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 31 березня 2020 року до Центру надійшло 378 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 2642 повідомлень про підозру на COVID-19.

Нагадаємо, на вечір 30 березня в Україні було зафіксовано 548 випадків COVID-19.

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МОЗ, Инфекция, Пандемия, Коронавірус, Covid-19.
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