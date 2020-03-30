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Рада прийняла законопроєкт про лікування коронавірусу

Рада прийняла законопроєкт про лікування коронавірусу
15:13 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини України:Верховна Рада ухвалила Зкон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення лікування коронавірусної хвороби

Верховна Рада України ухвалила за основу та в цілому проект закону №3268 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення лікування коронавірусної хвороби.

Відповідне рішення підтримали 312 народних депутатів України.

Законопроект про внесення змін до законодавства щодо забезпечення лікування коронавірусної хвороби передбачає створення правового підгрунтя для оперативного здійснення державою комплексу невідкладних заходів для попередження та лікування COVID-19.

Зокрема:

  • можливість використання для лікування особи, у якої лабораторно підтвердили коронавірус, незареєстрованих лікарських засобів;
  • затвердження протоколів клінічних досліджень лікарських засобів, для лікування коронавірусної хвороби COVID-19 та суттєвих поправок до останніх у термін до 5 календарних днів;
  • прийняття рішень про державну реєстрацію або про відмову у державній реєстрації таких лікарських засобів у строк, що не перевищує 2 робочих днів з дати надходження до МОЗ висновків щодо якості, безпеки та ефективності лікарських засобів;
  • проведення експертизи матеріалів клінічних випробувань лікарських засобів для лікування COVID-19, та суттєвих поправок до них, у строк до 5 календарних днів;
  • здійснення МОЗ невідкладного та постійного оновлення протоколів надання медичної допомоги для лікування коронавірусу, лікарських засобів та моніторингу безпеки та ефективності лікарських засобів, для лікування коронавірусної хвороби.
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Все по темі:

Закон, Инфекция, Пандемия, Верховна Рада, Коронавірус, Covid-19.
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