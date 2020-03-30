Рада прийняла законопроєкт про лікування коронавірусу

Новини України:Верховна Рада ухвалила Зкон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення лікування коронавірусної хвороби

Верховна Рада України ухвалила за основу та в цілому проект закону №3268 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення лікування коронавірусної хвороби.

Відповідне рішення підтримали 312 народних депутатів України.

Законопроект про внесення змін до законодавства щодо забезпечення лікування коронавірусної хвороби передбачає створення правового підгрунтя для оперативного здійснення державою комплексу невідкладних заходів для попередження та лікування COVID-19.

Зокрема:

можливість використання для лікування особи, у якої лабораторно підтвердили коронавірус, незареєстрованих лікарських засобів;